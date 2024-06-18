Реабилитолог Бондаренко посоветовал сделать разминку на берегу, прежде чем войти в воду
В начале купального сезона нужно соблюдать осторожность, потому что первые заходы в воду могут быть рискованными. Об этом радио Sputnik рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.
Он объяснил, что вода летом прогревается слоями. Поэтому даже постепенный заход чреват судорогами, особенно опасен спазм сердечно-сосудистой системы.
«Мы пришли, чуть-чуть постояли, не перегреваясь на солнце, поделали какие-то легкие упражнения на берегу: полуприседания, ходьба в течение трех-четырех минут, вращение кистями, руками, стопами. Разминка нужна, чтобы активизировать сердечно-сосудистую систем», — посоветовал врач.
Он добавил, что заходить в воду нужно постепенно. Когда человек будет в воде по полено, нужно остановиться и обтереться водой и только потом медленно продолжать движение.