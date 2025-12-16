Реабилитолог Бондаренко поделился рекомендациями по закаливанию организма

Реабилитолог Владимир Бондаренко поделился с радио Sputnik рекомендациями по закаливанию организма. Прежде всего, он советует проветривать помещение минимум за полчаса до сна, оставляя небольшой зазор в форточке или окне, чтобы поступал свежий холодный воздух. Во время сна стоит укрываться теплым одеялом.

Кроме того, специалист рекомендует принимать контрастный душ и обливаться холодной водой утром или вечером, начиная с прохладной воды и постепенно понижая температуру. «Постепенно увеличивайте время контакта с холодом», — советует эксперт.

Также полезно заниматься физической активностью на свежем воздухе, особенно в морозную погоду. Это помогает укрепить сосуды и улучшить кровообращение. Главное — правильно подобрать одежду и обувь.