Реабилитолог Бондаренко: малоподвижный образ жизни негативно влияет на мозг

Малоподвижный образ жизни может привести к серьезным заболеваниям. Специалист по механотерапии Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik рассказал о самых распространенных из них.

По словам реабилитолога, сидячая работа и вредные привычки увеличивают риск развития болезней. Причем это не только заболевания опорно-двигательного аппарата, но и проблемы с обменом веществ. Например, недостаточная двигательная активность может спровоцировать развитие сахарного диабета или заболеваний репродуктивной системы.

Кроме того, малоподвижный образ жизни негативно влияет на головной мозг.

«Долгое пребывание за компьютером, постоянное вытягивание шеи вперед не дает нашему головному мозгу нормально питаться. Отсюда уже сопутствующие заболевания — различные мигрени, головные боли непонятного генеза», — предупредил Бондаренко.

Чтобы снизить риски развития таких заболеваний, необходимо уделять физической активности не менее трех часов в неделю. Однако входить в такой режим нужно постепенно.