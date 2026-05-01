Реабилитолог Бабаева подчеркнула важность ежедневной заботы о суставах

Суставы могут страдать не только из-за возраста, но и вследствие влияния разнообразных факторов. Среди них — снижение мышечной массы, накопленная перегрузка, лишний вес, воспалительные процессы и малоподвижность. Психофизиолог, реабилитолог Надежда Бабаева в интервью «Свободной Прессе» подчеркнула важность ежедневной заботы о суставах.

Она сообщила: «Главная стратегия — ежедневно снижать нагрузку на сустав и поддерживать его движением».

По мнению европейских и британских экспертов, основой для сохранения здоровья суставов являются регулярные физические упражнения, контроль массы тела и обучение грамотному самоуправлению болью.

Особое внимание стоит уделить ночной боли в суставах. Если боль становится заметной в покое и сопровождается такими симптомами, как скованность по утрам, отек, покраснение, лихорадка или ограничение движения, это может быть тревожным сигналом. В таких случаях необходимо обратиться к врачу, поскольку так могут проявляться воспалительные артриты, инфекции, подагра и другие состояния.