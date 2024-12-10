Реабилитолог Ачкасов: мануальная терапия способна корректировать функцию внутренних органов

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Евгений Ачкасов в разговоре с Общественной Службой Новостей объяснил, чем полезна мануальная терапия.

По его словам, методики мануальной терапии способствуют расслаблению мышц, улучшению лимфотока и коррекции функций опорно-двигательного аппарата. Все вышеперечисленные плюсы не означают, что мануальная терапия не способна навредить. Ачкасов уточнил, что одно и то же воздействие в руках одного врача может оказаться более эффективным, чем в руках другого.

Врач заверил, что мануальным воздействием можно корректировать и функцию внутренних органов, поскольку те имеют определенную связь со скелетно-мышечной мускулатурой. В заключение он призвал обращаться за мануальной помощью исключительно к квалифицированным врачам.