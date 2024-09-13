Разгрузиться и проговорить страхи. Зачем беременным ходить к психологу и что делать после родов

Россиянок будут направлять к психологу дважды за беременность. В Минздраве полагают, что мера снизит риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии. Психолог Олеся Покусаева на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко напомнила, что после рождения ребенка помощь женщине куда более необходима.

«У беременных очень много переживаний о том, здоров ли малыш, справится ли сама будущая мама, получит ли поддержку супруга. Очень много всяких вопросов и переживаний», — сказала она.

Покусаева заметила, что специалиста было бы лучше посещать не в общей поликлинике, а отдельно — в месте, предназначенном для будущих мам. Поход к психологу она назвала своеобразной разгрузкой.

«Но вот что не учли: после того, как родился малыш, мамам нужна поддержка не меньше. Когда женщина беременна, у нее все эти переживания внутри. Когда ребенок на руках, переживаний меньше не становится», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Инициативу Минздрава Покусаева сочла хорошей, но требующей доработки. Она обратила внимание, что послеродовая депрессия как раз развивается после рождения ребенка.

«Надеюсь, что женщины ее оценят и поймут, насколько здорово, что переживания просто хотя бы проговорить. А если будет, например, арт-терапия, музыкальная, — еще лучше. Тогда женщину поддержат в такой период», — заключила она.

Об идее министерства направлять беременных на консультации к психологу сообщили «Ведомости». Предполагается, что первый прием назначат россиянкам при обращении в женскую консультацию — в первом или втором триместре, а следующий — в третьем.

Целью консультаций в Минздраве назвали снижение риска акушерских и перинатальных осложнений, а также формирование положительных установок на вынашивание, рождение ребенка и грудное вскармливание. На психологов ляжет и работа по профилактике послеродовой депрессии и отказов от детей.