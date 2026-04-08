Раскрыты последствия частого употребления сырокопченой колбасы

Злоупотребление сырокопчеными колбасами может обернуться такими неприятными последствиями, как появление отеков, развитие атеросклероза и повышение артериального давления. Об этом РИА «Новости» рассказала диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте «РеФорма» в Московском институте психоанализа Майра Рау.

Она отметила, что возможный вред от употребления колбасы следует рассматривать в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Если часто ее включать в питание, то возможен накопительный вред.

Рау напомнила про рекомендации Всемирного фонда исследования рака, где говорится, что изделия из переработанного мяса следует минимизировать в рационе из-за содержащихся в них канцерогенов. Если употреблять такие колбасы редко, то это безопасно для здоровья.

Диетолог отметила, что в сырокопченой колбасе также содержится натрий в виде пищевых добавок. По этой причине ее избыточное употребление может привести к появлению отеков и повышению артериального давления.

«Сырокопченая колбаса содержит холестерин и насыщенные жиры, избыточное употребление которых приводит к нарушению липидного обмена, развитию атеросклероза», — добавила она.

Ранее нутрициолог Елена Желянина предупреждала, что даже небольшие порции колбасы, бекона, ветчины и сосисок несколько раз в неделю повышают вероятность развития онкозаболеваний.