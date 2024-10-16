Радиотерапевт Романов: две-три дозы спиртного увеличивают риск рака груди на 20%

Рак молочной железы — самый распространенный вид заболеваний среди всех злокачественных новообразований у женщин. Об этом рассказал радиотерапевт Денис Романов в беседе с Life.
Врач рассказал, какие факторы провоцируют появление опухоли. Так, употребление одного алкогольного напитка в день повышает риск развития недуга на 7-10%. Две-три дозы — на 20%.
По словам медика, аналогичное действие порой оказывает избыточная масса тела. Кроме того, опасность в данном вопросе представляют отказ от беременности до 30 лет и использование оральных контрацептивов.
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