Путь к здоровью: чем опасен миелодиспластический синдром

Около 1,5 миллиона россиян страдают заболеваниями крови. Зачастую они не знают об этом, так как симптомы бывают неспецифичны и маскируются под другие болезни.

Одно из самых тяжелых заболеваний — миелодиспластический синдром. Это группа заболеваний, при которых нарушается нормальное кроветворение в костном мозге. Из-за этого он не производит достаточного количества здоровых клеток крови. В части случаев МДС может перейти в острый миелоидный лейкоз.

Чаще всего диагноз устанавливают людям старше 65-70 лет. Помимо возрастных изменений и генетических предпосылок, к факторам риска относятся: курение, длительный контакт с химическими реагентами (например, бензолом) и предшествующая химио- или лучевая терапия. Среди характерных симптомов: нарастающая слабость и бледность (из-за анемии), склонность к инфекциям (из-за недостатка лейкоцитов), беспричинные синяки и кровотечения (из-за тромбоцитопении).

Важнейшую роль играет своевременная диагностика. Регулярная диспансеризация, включающая общий анализ крови, позволяет заподозрить проблему на ранней стадии, даже до появления выраженных симптомов.

«Чем раньше мы выявим заболевание, тем проще нам будет его лечить. С меньшим количеством осложнений столкнется и врач, и пациент», — подчеркнула кандидат медицинских наук, врач-гематолог Юлия Черных.

В качестве мер общей профилактики врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни: отказаться от курения, минимизировать контакт с токсичными веществами, своевременно лечить хронические очаги инфекции и принимать лекарственные препараты только по назначению врача.