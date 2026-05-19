Пульмонолог Шеянов предупредил о рисках употребления снюса

Врач-терапевт, пульмонолог Михаил Шеянов рассказал RT о серьезных последствиях для здоровья, связанных с употреблением снюса — бездымного табачного продукта.

Шеянов подчеркнул, что продажа снюса в России официально запрещена.

«Этот продукт не дает продуктов горения и по этой причине не оказывает неблагоприятного воздействия на органы дыхания. Однако его применение несет свои риски, и самый значимый из них — воздействие повышенной дозы никотина», — отметил он.

Специалист пояснил, что употребление снюса может вызвать неадекватное психоэмоциональное возбуждение, изменения настроения, повышение артериального давления и возникновение сердечных аритмий.

Михаил Шеянов напомнил, что никотин — это мощное психотропное средство, которое может привести к формированию зависимости. По его мнению, снюс может вызвать психологическую зависимость гораздо легче и сильнее, чем сигареты. Врач порекомендовал молодым людям искать альтернативу в спорте, хобби или здоровых отношениях.