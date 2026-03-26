Пульмонолог Пальман счел запоздалой инициативу о запрете вейпов

Комиссия по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете производства, импорта и распространения электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них на территории России. В беседе с «Ридусом» мнение высказал пульмонолог Александр Пальман.

По его словам, запрет электронных сигарет является запоздалым решением. Такие меры следовало принять в самом начале, когда вейпы только набирали популярность.

«Сейчас это стало массовым явлением, и насколько очередной сухой закон в этом случае сработает, я затрудняюсь сказать», — отметил медик.

Врач подчеркнул, что вейпы наносят вред организму, хотя и действуют несколько иначе, чем табак.