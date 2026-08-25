Пульмонолог Пальман предупредил о рисках использования аромаингаляторов

Кандидат медицинских наук, пульмонолог Александр Пальман в разговоре с «Москвой24» заявил, что аромаингаляторы могут быть опасны для здоровья. По его словам, они могут привести к повреждению легочной ткани и другим серьезным последствиям.

Аромаингаляторы, ставшие популярными среди подростков, продаются в России без возрастных ограничений и медицинской сертификации. Роспотребнадзор уже обнаруживал в таких товарах вещества третьего класса опасности — камфору и соединения, воздействующие на нервную и дыхательную системы, печень, почки и ЖКТ.

Пальман подчеркнул, что пользы от аромаингаляторов нет, а состав вдыхаемых смесей может быть неизвестен. Чем агрессивнее субстанция, тем выше риски. Опасность увеличивается с ростом частоты использования.

Врач предупредил, что вдыхание смеси может спровоцировать сильный бронхоспазм у людей со скрытой астмой, а агрессивные вещества способны повредить легочную ткань. Единственный надежный способ избежать таких рисков — отказаться от использования аромаингаляторов.