Пульмонолог Пальман подчеркнул, что участие в отказе от курения должны принимать СМИ, школа и родители

В Великобритании скоро вступит в силу новый закон, который запретит гражданам, родившимся после 1 января 2009 года, покупать сигареты на протяжении всей жизни. Однако пульмонолог Александр Пальман считает, что для формирования первого поколения некурящих нужны не только запреты, но и комплексные меры по воспитанию. Его слова передал «Ридус» .

«Эффективная программа по борьбе с курением потребует большого количества времени и денег», — отметил он. — «Чтобы выросло поколение, которое не будет курить, ему надо на разных уровнях объяснять о вреде табака и электронных сигарет».

Пульмонолог подчеркнул, что участие в этом процессе должны принимать СМИ, школа и родители. Просто запрет продажи сигарет может привести к развитию нелегальной торговли, особенно среди детей эмигрантов и малообеспеченных семей.