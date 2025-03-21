Пульмонолог Овечкин: треск лопающегося попкорна при прослушивании легких позволяет выявить EVALI

О признаках «попкорновой болезни», или облитерирующего бронхиолита (EVALI), рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с «Постньюс» .

Врач отметил, что общая слабость, недомогание и повышенная температура могут указывать на развитие заболевания.

В серьезных случаях возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, одышка. Причина этих симптомов пока не до конца известна. Нет данных о веществе, вызывающем поражение легочных тканей. Поэтому самостоятельно диагностировать болезнь невозможно, требуется обследование грудной клетки.

Выявить заболевание позволяет треск лопающегося попкорна при прослушивании легких.