Пульмонолог Овечкин: треск лопающегося попкорна при прослушивании легких позволяет выявить EVALI

О признаках «попкорновой болезни», или облитерирующего бронхиолита (EVALI), рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с «Постньюс».
Врач отметил, что общая слабость, недомогание и повышенная температура могут указывать на развитие заболевания.
В серьезных случаях возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, одышка. Причина этих симптомов пока не до конца известна. Нет данных о веществе, вызывающем поражение легочных тканей. Поэтому самостоятельно диагностировать болезнь невозможно, требуется обследование грудной клетки.
Выявить заболевание позволяет треск лопающегося попкорна при прослушивании легких.
Молодежную поэтическую студию создали в Можайске
Молодежь из Химок примет участие в квизе к 80-летию Победы 19 и 20 апреля
Девушку не пустили в Эрмитаж из-за нарядной одежды
Как изменились правила размещения и утилизации мусора в России
Показ фильма о детях Великой Отечественной войны прошел в Химках
Потеря для искусства. В Доме актера выразили соболезнования близким Голубкиной
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте