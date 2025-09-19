Пульмонолог Кунафина назвала плесневые грибы одной из причин аллергий осенью

Одной из причин специалист назвала плесневые грибы, которые размножаются в опавшей листве, а также в сырых помещениях. Она рекомендовала убирать листья, чистить водостоки, следить за стенами и поверхностями в доме, поддерживать влажность в пределах 25–50%. «При таком типе аллергии листья во дворе или в саду лучше сразу убирать, а также чистить водостоки», — заметила пульмонолог.

Кроме того, по словам Кунафиной, аллергии провоцируют клещи домашней пыли, которые активнее размножаются в условиях влажной и прохладной погоды. Эксперт посоветовала поддерживать температуру в помещении, регулярно проводить уборку и обрабатывать предметы, накапливающие пыль.