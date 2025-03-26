Пульмонолог Криночкина: вейпинг может влиять на репродуктивную функцию мужчин

По словам эксперта, регулярное вдыхание паров электронной сигареты грозит серьезным поражением легких. Болезнь EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury — «повреждение легких, вызванное употреблением электронных сигарет или вейпинга»), которую еще называют попкорновой болезнью, может вызвать тошноту и рвоту, повышение температуры тела, кашель, одышку, дыхательную недостаточность и даже потребовать искусственной вентиляции легких.

Также пульмонолог отмечает, что опасность вейпов кроется в том, что их курят почти постоянно, увеличивая воздействие на легкие. Кроме того, люди смешивают разные курительные смеси, состав которых трудно определить. Исследования на животных показывают, что вейпинг может влиять на репродуктивную функцию мужчин и женщин, снижая качество и количество сперматозоидов и яйцеклеток.

Пока нет однозначного ответа, могут ли вещества в курительных смесях вызывать мутации и онкологию у людей, так как исследования еще ведутся.