Пульмонолог Головинский предупредил о влиянии аллергенов и пыли на органы дыхания

Аллергозависимые респираторные проблемы и нарушения дыхания не всегда указывают на бронхиальную астму. Об этом Здоровью Mail рассказал пульмонолог, торакальный хирург сети Сергей Головинский.

Некоторые вещества, содержащиеся в воздухе, могут вызывать дискомфорт в дыхательных путях. Это проявляется в виде кашля, чихания, чувства жжения или нехватки воздуха, сообщил медик.

Однако эти симптомы необязательно связаны с аллергией или астмой. Они могут быть следствием контакта дыхательной системы с различными частицами, присутствующими в атмосфере.

«В целом, кашель и чихание — это защитные механизмы очистки дыхательных путей от того, что туда может попасть», — добавил Головинский.

Вот несколько советов, которые помогут снизить воздействие пыли и других аллергенов на дыхательную систему: используйте влажную тряпку или швабру для удаления пыли, грязи и аллергенов с поверхностей, сразу снимайте уличную обувь и верхнюю одежду при входе домой, регулярно открывайте окна для вентиляции помещений, чтобы улучшить качество воздуха внутри дома.