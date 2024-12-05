Пульмонолог Дасгупта посоветовал не спать на спине, чтобы не было заложенности носа по ночам

Ночная заложенность носа — распространенное явление, вызванное увеличением притока крови к голове. В результате кровеносные сосуды переполняются, что приводит к отеку носовых ходов. Как бороться с этим явлением рассказал врач-пульмонолог и специалист по сну Радж Дасгупта сайту BuzzFeed.News, его слова приводит Мойка 78 .

Эксперт посоветовал с помощью подушек изменить положение тела во время сна. Это позволит нормализовать естественный отток слизи из пазух.

Кроме того, сон на спине может блокировать и сужать дыхательные пути. Такая поза затрудняет процесс дыхания и провоцирует апноэ, подчеркнул Дасгупта.