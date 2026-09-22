Пульмонолог Будинский подчеркнул, что полностью излечить астму на данный момент невозможно

Врач-пульмонолог Роман Будинский заявил, что современные препараты генной инженерии могут существенно улучшить состояние пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что полностью излечить астму на данный момент невозможно, но есть эффективные средства для ежедневной базовой терапии.

Будинский отметил, что некоторые генно-инженерные препараты воздействуют на молекулярном уровне и помогают даже детям с тяжелым течением заболевания. Он напомнил о важности наличия у пациентов с астмой препаратов для купирования приступа, пишет «Ридус».

При приступе удушья врач рекомендует принять сидячее положение с опорой на руки. Если рядом нет ингалятора, нужно вызвать скорую помощь и обеспечить приток воздуха, например, открыв окна.

Ранее доктор медицинских наук, профессор НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Елена Малинникова сообщила, что в сезон ОРВИ вакцинация против пневмококковой инфекции так же важна, как и защита от гриппа.