Пульмонолог Бережанский отметил, что кашель может быть вызван не только ОРВИ

В период заболеваемости заметно увеличивается число людей с кашлем в общественных местах, что вызывает беспокойство у окружающих, особенно после пандемии. Но всегда ли кашель означает опасность? Пульмонолог, педиатр, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский и педиатр Екатерина Успенская развеяли несколько мифов о кашле в беседе с KP.RU .

Миф 1: Кашель возникает только из-за ОРВИ. На самом деле, кашель может быть вызван множеством причин, включая аллергию, хронические заболевания дыхательных путей и даже болезни сердца.

Миф 2: Кашель всегда начинается с сухого, а потом становится влажным. По словам Екатерины Успенской, существует множество видов кашля, и не всегда можно точно определить его характер без помощи врача.

Миф 3: Остаточный кашель после болезни не требует лечения. Если кашель не проходит через две недели, важно обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные причины болезни.

Миф 4: Кашель нужно лечить как можно быстрее. Кашель — это естественное явление в остром периоде респираторной инфекции, необходимое для очищения дыхательных путей.

Миф 5: Ингаляции и тепловые процедуры всегда облегчают кашель. По словам Екатерины Успенской, если у ребенка бронхит, то тепловые процедуры и паровые ингаляции противопоказаны.