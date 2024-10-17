Пульмонолог Бабак: курение могло стать причиной появления ХОБЛ у актера Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что его подзащитный страдает хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). О возможных причинах появления недуга рассказал пульмонолог Сергей Бабак в беседе с « Ридусом ».

По его словам, недуг может возникнуть из-за вдыхания токсичных веществ или газов. Кроме того, проблема имеет генетические аспекты и экологические варианты.

«Если Михаил Ефремов много курил, то это, безусловно, сыграло свою негативную роль», — добавил врач.

Он также отметил, что пациенты с соответствующим диагнозом имеют шансы прожить долгую жизнь. Однако важно вовремя начать лечение, предупредил эксперт.