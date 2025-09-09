Психотравматолог Туркова посоветовала обращаться к кризисному психологу после онкодиагноза

При постановке онкологического диагноза важно не подавлять свои эмоции и не изолироваться. Если рядом нет человека, способного поддержать в этот момент, следует обратиться за помощью к кризисному психологу. Об этом сообщила психотравматолог Ирина Туркова в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Психотравматолог отметила: «Правильно пережить [постановку диагноза — ред.] — это прожить. Это прожить всю свою боль, все свои эмоции. Это плакать, не замыкаться ни в коем случае в себе. Это огромный дар, если рядом есть человек, который выдержит эти эмоции». Также специалист подчеркнула важность обращения к профессионалам в области онкопсихологии для получения специализированной поддержки.