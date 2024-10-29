Психотравматолог Мансурова назвала ухудшение качества сна первым признаком хронического стресса

Организм человека всячески сигнализирует о наличии хронического стресса, однако важно обращать внимание на эти признаки. Первым поводом для проверки показателей здоровья будет нарушение качества сна, рассказала психотравматолог Ирина Мансурова в эфире радиостанции «Говорит Москва ».

Поверхностный сон, частые просыпания на протяжении нескольких недель могут говорить о наличии тревожного расстройства. Для восстановления жизненных сил необходимо высыпаться и наладить питание. Последний вопрос можно решить на консультации у нутрициолога.

Не стоит забывать об умеренной физической активности. Это может быть плавание, тренажерный зал, бег или хотя бы пешие прогулки. Соблюдение этих факторов положительно отразится на психоэмоциональном здоровье, резюмировала специалист.