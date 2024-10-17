Психотерапевт Волков рассказал, что секс помогает избавиться от головной боли

Секс не является эффективным средством борьбы с головной болью, возникающей из-за похмелья, мигрени или стресса, сообщил «Газете.Ru» сексолог и психотерапевт Антон Волков.

Он отметил, что во время оргазма усиливается выработка гормона пролактина, который играет важную роль в репродуктивной системе человека. Однако его польза не сводятся только к этой функции.

По словам эксперта, пролактин укрепляет иммунную систему и регулирует половое влечение. Так, после сексуального акта его уровень повышается и замедляет действие дофамина, нейромедиатора, отвечающего за удовольствие и мотивацию. Это приводит к тому, что влечение и возбуждение постепенно уступают место состоянию полной релаксации.

Тем не менее, когда речь идет о головной боли, следует учитывать другой эффект пролактина — его обезболивающие свойства. Увеличение уровня этого гормона может повысить порог болевой чувствительности, снижая интенсивность неприятных ощущений, добавила «Свободная пресса».