Психотерапевт Вяльба назвал неадекватную самооценку одним и признаков невроза | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 17:00 Психотерапевт Вяльба назвал неадекватную самооценку одним и признаков невроза

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Постоянные смены настроения, повышенная тревожность и неадекватная самооценка могут быть признаками невроза. Об этом aif.ru рассказал врач-психотерапевт Юрий Вяльба.

По его словам, иногда заболевания проявляется еще и проблемами в общении, эмоциональным неблагополучием без понятных причин, а также разрушительным поведением и зацикленностью на травмирующих ситуациях.

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Как добавили «Известия», нервозы также могут влиять на сон и пищевые причины. Они могут быть причиной голодания или, напротив, переедания. А также порой проявляются в виде бессонницы.

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