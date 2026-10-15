Психотерапевт Вилков заявил, что непроходящая после отдыха усталость может быть связана с неврастенией

Постоянное чувство усталости даже после выходных указывает на длительное переутомление — неврастению — либо на неправильно организованный досуг. Об этом RT рассказал психотерапевт Алексей Вилков.

По словам специалиста, при высоких нагрузках двух дней не хватает для восстановления психики, поэтому человеку требуется полноценный отпуск минимум на две недели.

Второй причиной эксперт назвал неверно выбранный формат досуга. Чтобы восстановить силы, необходимо менять деятельность: выезжать на природу после умственной работы или добавлять умеренную физическую активность. Также Вилков посоветовал чаще общаться с близкими и друзьями ради положительных эмоций.