Психотерапевт Смолярчук сообщила, что употребление эспрессо оказывает сильное воздействие на сознание

Психотерапевт Ирина Смолярчук сообщила, что употребление эспрессо и американо оказывает сильное воздействие на сознание и сердечно-сосудистую систему человека. После чашечки крепкого кофе не рекомендуется сразу садиться за руль или приступать к серьезным переговорам, пишет «Пятый канал» .

По словам специалиста, в утренние часы все центры возбуждения организма работают на пике активности. В этот период употребление эспрессо может быть опасным: садиться за руль или вести серьезные переговоры сразу после кофе не рекомендуется, добавил Ura.ru.

Врач также указала, что для пожилых людей или пациентов с тромбоэмболией напиток может спровоцировать сердечную недостаточность. На химическом уровне кофе поднимает энергию и стимулирует выброс серотонина и дофамина, но затем наступает резкий спад. Из-за этого человеку снова хочется выпить напиток, так формируется зависимость, которой способствуют низкое давление и нехватка железа в крови.