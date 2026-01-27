Психотерапевт Славнова отметила, что чаще всего у пожилых людей встречаются депрессивные и тревожные расстройства

С возрастом риск развития различных заболеваний увеличивается. Врач-психотерапевт клиники «К+31» Алина Славнова рассказала «Вечерней Москве» о самых распространенных проблемах со здоровьем среди россиян зрелого возраста.

По словам специалиста, среди психических проблем у пожилых людей лидируют депрессивные и тревожные расстройства. Их причиной могут стать возрастные изменения, хронические заболевания и социальные факторы, такие как потеря близких, семейные и рабочие сложности.

«Пациенты редко жалуются на плохое настроение, вместо этого акцентируя внимание на физических симптомах: слабости, болях в спине или животе, ухудшении аппетита, нарушении сна», — отметила Славнова. Это затрудняет диагностику, поскольку такие симптомы могут маскировать депрессию.

Ко второй по распространенности группе заболеваний среди пожилых людей относятся когнитивные нарушения. До 10% людей старше 65 лет страдают от приобретенного старческого слабоумия, или деменции. Самой частой формой деменции является болезнь Альцгеймера, но также распространены сосудистая деменция и смешанные формы.

На ранних стадиях заболевания пациенты жалуются на забывчивость, но со временем проблемы с памятью становятся серьезнее, влияя на способность планировать, выполнять повседневные задачи и ориентироваться в пространстве. С развитием деменции человек перестает узнавать родственников и становится зависимым от окружающих.