Психотерапевт Романенко назвала внутренний кризис частой причиной депрессии у мужчин

Врач-психотерапевт «СМ-Клиники» Юлия Романенко поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, как депрессия у мужчин может проявляться через раздражительность, агрессию и интерес к экстремальным видам спорта.

«Мы чаще думаем о людях в депрессии как об апатичных, грустных, медлительных и лишенных сил. Это связано с тем, что в депрессии, независимо от того, какой причиной она бывает вызвана, мы сталкиваемся с одним из наиболее трудно переживаемых чувств — с бессилием», — отметила Романенко.

По ее словам, часто причина депрессии у мужчин кроется во внутреннем кризисе: то, что раньше приносило радость, теперь кажется бессмысленным. Экстремальный спорт в такой ситуации может стать способом вернуть яркие эмоции, хотя это и не самый лучший способ борьбы с депрессией.

«На самом деле, экстремальный спорт как способ борьбы с депрессией — не самая лучшая идея. Таким образом можно получить не истинные эмоции, а кортизоловую вспышку: вы чувствуете себя более «живым» благодаря временному стрессу», — подчеркнула врач.