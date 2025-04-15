Психотерапевт Пустовойтов назвал ожирение частью метаболического синдрома

Психотерапевт Сергей Пустовойтов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о факторах, способствующих развитию ожирения.

По его словам, 40% жителей развитых стран имеют лишний вес. Ожирение является частью метаболического синдрома и влечет за собой риски для здоровья: ночное апноэ, сердечная недостаточность, сахарный диабет и другие проблемы.

Дефекты прикуса также могут приводить к хроническим расстройствам желудочно-кишечного тракта. Психотерапевт подчеркнул, что иногда такие дефекты приходится исправлять хирургически.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 40% населения России имеют лишний вес и раскритиковал «токсичный бодипозитив». Главный диетолог Минздрава предупредил о смертельных последствиях этой идеологии.