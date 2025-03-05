Психотерапевт Мартынов: хронический стресс и выгорание приводят к депрессии

Выгорание развивается медленно, начиная с постоянного стресса и отсутствия отдыха. Негативные последствия могут усугубляться на фоне нездоровой рабочей атмосферы и подстройки под чужие ожидания. О методах предотвращения профессионального выгорания и депрессии рассказал психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов в интервью «Известиям».
Доктор подчеркнул, что чрезмерное использование социальных сетей на работе также может способствовать чувству неудовлетворенности. Длительный стресс приводит к клинической депрессии, сопровождающейся чувством безнадежности и негативной самооценкой. В таком случае необходима профессиональная помощь психолога, а в сложных случаях — медикаментозное лечение.
Мартынов посоветовал уделять время качественному отдыху и смене деятельности, а также обращаться за поддержкой специалистов при первых признаках выгорания.
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