Психотерапевт Кульгавчук рассказал, что алкоголь, мясо и фастфуд способны вызывать депрессию

Психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой «Взгляд» перечислил продукты, которые способны провоцировать депрессию или как-то влиять на эмоциональное состояние человека.

К таким продуктам врач отнес алкоголь, мясо и фастфуд.

«Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния», — процитировало издание «7Дней» специалиста.

Частое употребление вышеназванных продуктов снижает когнитивные функции мозга, сказал врач. Медик добавил, что энергетики также постепенно ухудшают психическое состояние человека за счет повышения стимулирующих дозировок.

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