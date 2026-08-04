Психотерапевт Кульгавчук предупредил об усталости на удаленке

Удаленная работа дает свободу, но может привести к тревоге и истощению из-за смешения работы с домом, сообщает RT .

Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, что удаленный формат усиливает влияние личных особенностей и жизненных обстоятельств. Он помогает интровертам избежать офисного шума и позволяет подстроить график под биоритмы, но лишает психику четкой границы между работой и отдыхом.

«Вы вроде бы сидите на месте, но выжаты как лимон. Добавьте сюда сенсорную депривацию (одни и те же стены) и дефицит живого социального контакта», — рассказал специалист.

К тревожным признакам он отнес беспричинную вину, потерю интереса к работе и отдыху, избегание общения, а также головные боли, бруксизм, проблемы с ЖКТ и тахикардию. Поводом насторожиться также могут стать отказ от привычного ухода за собой, бесконтрольное использование телефона и навязчивая проверка новостей или почты.

Кульгавчук посоветовал создать ритуалы начала и окончания рабочего дня: перед работой выходить из дома на 10—15 минут, а после нее закрывать ноутбук и переключаться на другие занятия. Он также рекомендовал отделить место для сна от рабочего стола, делать перерывы без гаджетов, ежедневно двигаться и поддерживать неформальное общение с коллегами.