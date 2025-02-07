Психотерапевт Крашкина: зависимость от соцсетей провоцирует развитие депрессии

Продолжительное время, проведенное в социальных сетях, может негативно сказываться на эмоциональном состоянии человека. Это происходит из-за желания сравнивать себя с другими людьми. Чувство неуспеха и недовольство собственной жизнью провоцируют появление депрессивных состояний, объяснила психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в разговоре с РИАМО.
По словам специалиста, зависимость от социальных сетей возникает из-за привязанности к постоянному потоку информации и общения, передает «ФедералПресс».
Контент, который получают пользователи, действует как мгновенные положительные стимулы — новые «лайки» и комментарии. Все это создает порочный круг ожидания и удовлетворения, побуждая человека постоянно возвращаться в приложение, заключила Крашкина.
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