Психотерапевт Крашкина заявила, что ежедневные 20-секундные объятия уменьшают симптомы депрессии на 15–20%.

В условиях социального дистанцирования и удаленной работы недостаток объятий и других физических контактов становится серьезной проблемой. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с Life.ru объясняет, что тактильные контакты не просто приятны, но и необходимы для здоровья.

Тактильные контакты активируют рецепторы кожи, сигнализируя мозгу о безопасности. Это снижает активность «центра страха» в лимбической системе и усиливает выработку окситоцина, «гормона доверия». В итоге человек чувствует спокойствие и снижение тревоги. Исследования показывают, что ежедневные 20-секундные объятия уменьшают симптомы депрессии на 15–20%.

Прикосновения также стимулируют выработку серотонина и подавляют кортизол, гормон стресса. Дефицит тактильных контактов приводит к росту кортизола на 20–30% и снижению серотонина, что вызывает хроническую усталость и раздражительность.

Симптомы дефицита прикосновений включают апатию, повышенную тревожность, эмоциональную нестабильность, мышечное напряжение, бессонницу и снижение иммунитета. Длительный дефицит может привести к «тактильному голоду» с риском депрессии.

Чтобы компенсировать недостаток прикосновений, можно использовать самомассаж, утяжеленные одеяла, контакт с питомцами, дыхательные практики и психологическую терапию. Также полезны добавки омега-3 для поддержания уровня серотонина, но только после анализа.

«Дефицит прикосновений обратим, — заключает психотерапевт. — Начните с малого, и через 2 недели почувствуете подъем. Рекомендую вести дневник настроения для отслеживания».