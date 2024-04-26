Психотерапевт Крашкина: стресс увеличивает аппетит из-за повышенной выработки кортизола | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 10:28 Психотерапевт Крашкина: стресс увеличивает аппетит из-за повышенной выработки кортизола

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Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала о влиянии стресса на пищевые привычки. В моменты эмоционального напряжения может увеличиваться аппетит, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, причины зачастую связаны с физиологией. Один из факторов — повышение выработки гормона кортизола, спровоцированное состоянием беспокойства, пояснила врач.

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«Стресс вызывает увеличение выработки кортизола, что может приводить к увеличению аппетита и желанию употреблять высококалорийную пищу», — процитировал kp.ru специалиста.

Влияние способны оказывать и психологические аспекты, например компенсация негативных эмоций, добавил RT.