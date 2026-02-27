Психотерапевт Крашкина рассказала, что люди с позитивным типом мышления живут дольше в среднем на 15%

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в Международный день оптимизма, 27 февраля, поделилась с Life.ru мнением о значении позитивного мышления для здоровья человека. Она отметила, что оптимизм — это не просто постоянная улыбка, а уверенность в том, что будущее будет лучше настоящего, и человек способен влиять на свою жизнь.

По словам специалиста, крупные эпидемиологические исследования показали, что оптимизм влияет не только на эмоциональное состояние, но и на продолжительность жизни. В двух масштабных исследованиях ученые выяснили, что у людей с высоким уровнем оптимизма средняя продолжительность жизни была больше на 11–15%, а шансы дожить до 85 лет — в 1,5–1,7 раза выше по сравнению с пессимистично настроенными участниками.

Психотерапевт подчеркнула, что оптимизм оказывает заметное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы и биологические процессы. Например, в одном из исследований мужчины с высоким уровнем оптимизма имели примерно на 55% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с наименее оптимистичными участниками.

«Люди с более позитивным взглядом на будущее чаще ищут поддержку, стараются решать проблему, а не избегать ее, реже застревают в "жевании" негативных мыслей», — добавила Крашкина.

Она отметила, что оптимизм можно развивать с помощью различных методов: тренингов, фиксации позитивных событий дня, переосмысления неудач с акцентом на контролируемые факторы, практики благодарности и самосострадания.