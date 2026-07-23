Психотерапевт Крашкина предупредила, что одиночество в толпе опаснее изоляции

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, что одиночество среди людей сильнее бьет по здоровью, чем жизнь в изоляции. Такое состояние повышает стресс и нарушает работу организма, передает РИАМО .

Крашкина обозначила, что одиночество — это не только эмоциональное состояние, но и серьезный физиологический стресс для организма.

По ее словам, человек может жить один и чувствовать себя комфортно, а может каждый день находиться среди людей и при этом испытывать глубокое одиночество. Именно такой вариант, как считает врач, опаснее для здоровья. Наблюдение за чужой социальной активностью в транспорте, соцсетях и общественных местах только усиливает чувство исключенности.

Крашкина объяснила, что длительный дефицит близких связей мозг воспринимает как угрозу. Из-за этого активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система и повышается уровень кортизола. При долгом стрессе у человека нарушается сон, растет тревожность, меняется аппетит и снижается способность к восстановлению. Также страдают системы, связанные с удовольствием, мотивацией и эмоциональным равновесием, пишет «Петербургский дневник».

Эксперт добавила, что большинство таких изменений обратимы. По ее словам, восстановить стабильное состояние помогают живое общение, участие в групповой деятельности, психотерапия и физическая активность.