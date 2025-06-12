Психотерапевт Крашкина подчеркнула, что после рака важно вернуть душевное равновесие

Психотерапевт Ирина Крашкина поделилась с РИАМО мнением о том, что преодоление онкологического заболевания становится стартом нового значимого этапа в жизни.

Позади курсы химио- и лучевой терапии, врачи объявили ремиссию, но впереди — новые испытания. Тело нуждается в восстановлении, психика ищет поддержку, а общество ожидает возвращения к привычной жизни, написал MK.RU.

Успешное лечение меняет восприятие себя и собственные страхи. Болезнь может вернуться, возникает чувство вины перед близкими. Изменяется внешность, прежние стандарты уже недостижимы — приходится искать новые. Уделяйте внимание здоровью: лечение оставляет следы, которые требуют реабилитации. Слабость, гормональные сбои, проблемы с сердцем или суставами — все это требует внимания. Регулярные медицинские обследования, физические нагрузки и правильное питание — необходимые шаги на пути к восстановлению.

После рака важно вернуть душевное равновесие. Тревога, депрессия, посттравматический стресс — частые спутники выздоровления. Не нужно замыкаться в себе, ищите помощь: психологи, группы поддержки, разговоры с близкими могут стать необходимой опорой, добавила медик.