Психотерапевт Крашкина подчеркнула, что перфекционизм может привести к стрессу и тревожности

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала о негативных последствиях патологического перфекционизма. По ее словам, такое стремление к идеалу может вызвать хронический стресс, тревожность и эмоциональное истощение, написали «Известия» .

Крашкина объяснила, что здоровый перфекционизм отличается от патологического отношением к ошибкам. Если человек воспринимает неудачи как возможность для роста, это свидетельствует о здоровой мотивации. Однако при патологическом перфекционизме ошибки становятся угрозой для самооценки.

«Человек думает не „я сделал что-то неидеально“, а „со мной что-то не так“. Достижения перестают приносить удовлетворение и становятся постоянной проверкой собственной ценности», — подчеркнула Крашкина.

Патологический перфекционизм также связан с синдромом самозванца и прокрастинацией. Люди, страдающие от этого состояния, часто откладывают задачи из-за страха не справиться с ними. Они также могут считать свои успехи случайностью и не ощущать реальной компетентности.

По словам специалиста, такое стремление к идеалу может негативно сказаться на личной жизни. Завышенные требования распространяются не только на самого человека, но и на окружающих. Это может проявляться в критике, невозможности принять недостатки партнера и страхе показать собственную слабость.