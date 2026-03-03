Психотерапевт Крашкина отметила, что здоровая неторопливость повышает психологическое благополучие

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что способность замедляться и не спешить позволяет снизить стресс, улучшить ощущение достатка времени и сделать жизнь более счастливой.

По словам доктора, умение не торопиться — это сочетание терпения, саморегуляции и реалистичного отношения ко времени. Люди, которые умеют замедляться, чаще описывают свою жизнь как более осмысленную и менее стрессовую.

Постоянная спешка поддерживает организм в режиме «бей или беги», что приводит к росту уровня кортизола, усилению тревожности, ухудшению сна и способности к концентрации. Напротив, более ровный ритм дня активирует режим «отдыха и восстановления», который связан с лучшей регуляцией эмоций, творческим мышлением и способностью к рефлексии.

Психолог советует развивать терпение и «здоровую неторопливость» через упражнения, такие как прогулки без телефона, выполнение одной задачи в день без переключений на другие и планирование дня с запасом времени.