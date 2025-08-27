Психотерапевт Крашкина опровергала пользу «калиевой диеты» для профилактики депрессии

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с «Известиями» опровергла заявления о том, что употребление продуктов с высоким содержанием калия, таких как бананы, является надежным способом профилактики депрессии.

По словам специалиста, роль калия в развитии депрессивных расстройств остается спорной и не подтверждена научными данными. Для поддержания психического здоровья важнее придерживаться сбалансированного питания и регулярно отслеживать уровень микроэлементов в организме.

Депрессия — это сложное психическое расстройство, и для ее профилактики и лечения необходим комплексный подход, включающий работу с психотерапевтом и, в некоторых случаях, медикаментозную терапию, подчеркнула Крашкина.