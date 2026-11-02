Психотерапевт Крашкина объяснила, что осенняя сонливость связана с выработкой мелатонина из-за дефицита дневного света

Снижение энергии, сонливость и нежелание выходить из дома в ноябре вызваны реакцией организма на сокращение светового дня и изменением циркадных ритмов. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По словам специалиста, из-за дефицита дневного света активнее вырабатывается гормон сна мелатонин, а уровень серотонина снижается. В результате человеку сложнее просыпаться по утрам и концентрироваться на делах.

Врач отметила, что постоянная усталость и тяга к углеводам могут указывать на сезонное аффективное расстройство. Если подавленное состояние длится более двух недель и мешает нормальной жизни, стоит обратиться к профильному специалисту.

Справиться с сезонной хандрой помогают утренние прогулки при дневном свете, регулярная физическая активность и постоянный график сна без длительного пересыпания по выходным.