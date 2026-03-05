Психотерапевт Крашкина объяснила, что часто «синдром упущенных каникул» не дает вернуться из отпуска отдохнувшим

Многие после отпуска вместо прилива сил ощущают апатию, раздражение и усталость. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в интервью Life.ru рассказала, что причиной этого может быть «синдром упущенных каникул». Это состояние возникает, когда человек формально отдыхал, но по сути продолжал жить в режиме стресса.

Смена обстановки не всегда равносильна восстановлению. Если нервная система не получила реальной передышки, то отдых может оказаться неэффективным. В последние годы все больше говорят о синдроме упущенных каникул — состоянии, когда после отпуска человек возвращается не отдохнувшим, а еще более уставшим.

Организму требуется время, чтобы снизить уровень кортизола и переработать накопленное напряжение. Если отпуск превращается в гонку впечатлений или попытку срочно решить все проблемы, мозг продолжает работать на пределе. Дополнительную нагрузку создает постоянная связь с работой — письма, сообщения, нерешенные задачи.

«Если чувство истощения и бессмысленности не проходит, несмотря на любые каникулы, стоит обсудить ситуацию с врачом или психологом», — подчеркнула Крашкина.

Иногда за «упущенным отдыхом» скрываются депрессия или тревожное расстройство, которые требуют профессиональной помощи.