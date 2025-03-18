Психотерапевт Крашкина назвала стресс одной из причин переедания

Пищевые расстройства наблюдаются у 30–40% людей с ожирением. В состоянии стресса желание есть становится почти неуправляемым, предпочтение отдается высококалорийным сладостям и жирным продуктам — мороженому или шоколаду. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, также наблюдается предменструальная гиперфагия, когда женщины испытывают усиленное желание есть за несколько дней до менструации. Это связано с гормональными изменениями и потребностью в углеводах.

Однако не все считают, что пищевые расстройства приводят к ожирению. Такие расстройства бывают и у людей с нормальным весом. В некоторых случаях гиперфагия развивается после набора веса, а иногда носит эпизодический характер. У некоторых желание есть возникает только при определенной степени стресса, а в другие моменты аппетит нормальный, сообщила газета «Петербургский дневник».

Лечение пищевых расстройств должно быть комплексным: нужно работать с психологами, диетологами и другими специалистами для коррекции пищевых привычек и управления стрессом, подчеркнула Крашкина.