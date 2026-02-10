Психотерапевт Грач рассказала, что затмение Марса Луной может повлиять на психику тревожных людей
Психотерапевт Марина Грач рассказала «Абзацу», что затмение Луной Марса может негативно сказаться на состоянии мнительных людей и тех, кто постоянно испытывает стресс.
По словам специалиста, у людей, склонных к повышенной тревожности, может обостриться бессонница или проявиться хронические заболевания. Психотерапевт подчеркнула, что вместо самовнушения необходимо обращаться за помощью к врачам.
«Если человек уже тревожен или устал, мозг будет цепляться за [факт затмения]. Это помогает снять личную ответственность за состояние, но при этом мешает решить реальную проблему», — отметила Грач.
В ночь с 9 на 10 февраля жители некоторых регионов России могли почувствовать на себе влияние затмения Марса Луной. Это астрономическое явление, при котором спутник временно заслоняет Красную планету от наблюдателей на Земле.