Психотерапевт Горелова назвала беспокойство и суетливость признаками СДВГ в зрелом возрасте
Психотерапевт Ольга Горелова разъяснила особенности синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщила «Астрахань 24».
По словам врача, родители должны обращать внимание на такие признаки у ребенка, как вспыльчивость, агрессия и чрезмерная активность. В зрелом возрасте у людей с СДВГ могут наблюдаться беспокойство, суетливость и конфликты с окружающими.
Специалист отметила, что симптомы СДВГ могут напоминать депрессию, тревожное и биполярное расстройства, а также проблемы с щитовидной железой. Для точной диагностики необходим комплексный клинический подход, добавил телеканал «Саратов 24».