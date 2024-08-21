Психотерапевт Гладышев посоветовал скорректировать рацион, чтобы справиться с тревогой

Чтобы справиться с тревожностью и беспокойством, нет необходимости сразу прибегать к медикаментам, стоит начать с изменения рациона питания. Какие продукты способствуют расслаблению и снижению стресса, aif.ru рассказал психотерапевт и кандидат медицинских наук Олег Гладышев.

Он отметил, что быстрые углеводы, такие как шоколад, могут экстренно помочь при стрессе. Рекомендуется выбирать горькие сорта с содержанием какао не менее 70%. Тем не менее, Гладышев подчеркнул важность регулярного включения в меню продуктов, способствующих профилактике стресса и тревожности.

В рацион следует добавить мясо, которое медленно переваривается, обеспечивая постепенное высвобождение энергии. Кроме того, позитивное влияние на настроение оказывают крупы, особенно гречка и овсянка, благодаря содержанию триптофана, который является предшественником серотонина — гормона радости, отвечающего за хорошее настроение. Не стоит забывать и о кисломолочных продуктах, которые положительно влияют на микрофлору кишечника и укрепляют иммунную систему, добавил «Мир 24».