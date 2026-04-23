Психотерапевт Фомин назвал стресс возможной причиной подергивания века

По словам врача, такие симптомы могут быть следствием продолжительного стресса и перенапряжения нервной системы.

«Если человек находится в состоянии длительного конфликта, он может столкнуться с перенапряжением нервной системы, которая начинает „двоить“, в том числе в виде таких тиков», — объяснил медик.

Фомин отметил, что решить проблему можно двумя способами: обратиться за помощью к врачу или попытаться самостоятельно разобраться в причинах. Лечение у специалиста может дать результаты уже через две недели, в то время как самостоятельный путь потребует больше времени и может занять несколько месяцев, добавил RT.