Психотерапевт Фомин назвал стресс возможной причиной подергивания века
Психотерапевт Евгений Фомин рассказал о возможных причинах подергивания века и брови, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, такие симптомы могут быть следствием продолжительного стресса и перенапряжения нервной системы.
«Если человек находится в состоянии длительного конфликта, он может столкнуться с перенапряжением нервной системы, которая начинает „двоить“, в том числе в виде таких тиков», — объяснил медик.
Фомин отметил, что решить проблему можно двумя способами: обратиться за помощью к врачу или попытаться самостоятельно разобраться в причинах. Лечение у специалиста может дать результаты уже через две недели, в то время как самостоятельный путь потребует больше времени и может занять несколько месяцев, добавил RT.