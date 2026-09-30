Психотерапевт Федорович связал депрессию с гайморитом и больными зубами

Хронические воспалительные процессы в организме, такие как гайморит или проблемы с зубами, способны провоцировать депрессивные переживания. Об этом «Радио 1» сообщил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

На фоне споров о новом стандарте терапии депрессии специалист отметил, что запущенные соматические патологии нередко ускользают от взгляда медиков и пациентов, создавая негативный эмоциональный фон.

«Связь между психическими и соматическими состояниями работает в обе стороны», — привел слова эксперта сайт «Известия».

По его словам, телесные болезни часто сопутствуют депрессии, а за физическими жалобами порой скрываются психические нарушения. Федорович подчеркнул, что при лечении важнее всего оценивать состояние человека комплексно.